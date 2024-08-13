Цепь для 20-сантиметровой шины аккумуляторного высотореза PSW 18-20 Battery очень легко и быстро устанавливается благодаря удобной системе натяжения и гарантирует оптимальную производительность обрезки. Она отличается долговечностью, универсальными возможностями и низким уровнем вибраций.