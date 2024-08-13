Пильная цепь для PSW 18-20 Battery

Низкий уровень вибраций и простота замены: пильная цепь для 20-сантиметровой шины аккумуляторного высотореза PSW 18-20 Battery обеспечивает высочайшее качество обрезки.

Цепь для 20-сантиметровой шины аккумуляторного высотореза PSW 18-20 Battery очень легко и быстро устанавливается благодаря удобной системе натяжения и гарантирует оптимальную производительность обрезки. Она отличается долговечностью, универсальными возможностями и низким уровнем вибраций.

Особенности и преимущества
Высококачественная пильная цепь
  • Обеспечивает постоянное высокое качество обрезки сучьев аккумуляторным высоторезом Kärcher.
Легкая замена цепи
  • Простая система натяжения цепи обеспечивает ее легкую замену.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет серебряный
Масса (кг) 0,08
Масса (с упаковкой) (кг) 0,099
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 330 x 35 x 5
Области применения
  • Сучья