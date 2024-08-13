Плечевой ремень

Удобное решение для продолжительной работы без переутомления: эргономичный плечевой ремень, совместимый со многими аккумуляторными садовыми инструментами Kärcher.

Эргономичный плечевой ремень обеспечивает продолжительное выполнение работ с различными аккумуляторными садовыми инструментами Kärcher без переутомления пользователя. Он совместим с удалителями сорняков WRE 4 Battery, WRE 18-55, воздуходувками BLV 36-240, BLV 18-200 и другими инструментами.

Особенности и преимущества
Прорезиненная плечевая накладка
  • Обеспечивает максимальный комфорт.
Регулировка ремня по длине
  • Для подгонки ремня под рост пользователя.
Предохранитель
  • При приложении к инструменту чрезмерного усилия замок самопроизвольно раскрывается.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,18
Масса (с упаковкой) (кг) 0,234
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 240 x 60 x 50