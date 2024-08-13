Эргономичный плечевой ремень обеспечивает продолжительное выполнение работ с различными аккумуляторными садовыми инструментами Kärcher без переутомления пользователя. Он совместим с удалителями сорняков WRE 4 Battery, WRE 18-55, воздуходувками BLV 36-240, BLV 18-200 и другими инструментами.