Плоский складчатый фильтр эко

Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.

Имеет большую площадь фильтрующей поверхности при малом объеме. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Подходит к аппаратм: SE 5.100, SE 6.100

Особенности и преимущества
Фильтровальный материал
  • Позволяет одновременно собирать влагу и сухой мусор без смены фильтра
  • Высокая степень задержки пыли
Удобная установка
  • Легко чистить
Компактность
  • Большая поверхность фильтрации
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет коричневый
Масса (кг) 0,13
Масса (с упаковкой) (кг) 0,177
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 205 x 75 x 73
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: