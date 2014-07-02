Плоский складчатый фильтр эко
Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Имеет большую площадь фильтрующей поверхности при малом объеме. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Подходит к аппаратм: SE 5.100, SE 6.100
Особенности и преимущества
Фильтровальный материал
- Позволяет одновременно собирать влагу и сухой мусор без смены фильтра
- Высокая степень задержки пыли
Удобная установка
- Легко чистить
Компактность
- Большая поверхность фильтрации
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|коричневый
|Масса (кг)
|0,13
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,177
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|205 x 75 x 73