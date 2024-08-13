Плоский складчатый фильтр Renovation KFI 4440
Специальный плоский складчатый фильтр, обеспечивающий долгое сохранение высокой силы всасывания при сборе мелкой пыли во время ремонта и работы с электроинструментами. Подходят к хозяйственным пылесосам Kärcher.
Специальный плоский складчатый фильтр Renovation KFI 4440 идеально подходит для сбора мелкого и крупного мусора, а также жидкостей. Кроме того, он отлично подходит для сбора мелкой пыли, которая образуется во время ремонтных работ и при работе с электроинструментами. Полиэфирный материал делает фильтр невосприимчивым к влаге. Покрытие с антиадгезионными свойствами также эффективно предотвращает засорение фильтра и обеспечивает неизменно высокую мощность всасывания и оптимальную фильтрацию пыли во время использования. Фильтр, устанавливаемый в кассету запатентованной конструкции, легко и быстро заменяется без контакта с грязью: достаточно раскрыть кассету, заменить фильтр и вновь закрыть ее. Разработано специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher серии Home & Garden WD 4–7, KWD 4–6 и MV 4–6.
Особенности и преимущества
Полиэфирный фильтровальный материал с противоадгезионным покрытием
Запатентованная конструкция фильтровального узла
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,13
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,182
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|163 x 104 x 50
Области применения
- Мелкая пыль
- Мелкий мусор
- Крупный мусор
- Жидкости
- Уборка в мастерской
- Уборка при ремонте