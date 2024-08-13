Плоский складчатый фильтр Renovation KFI 4440

Специальный плоский складчатый фильтр, обеспечивающий долгое сохранение высокой силы всасывания при сборе мелкой пыли во время ремонта и работы с электроинструментами. Подходят к хозяйственным пылесосам Kärcher.

Специальный плоский складчатый фильтр Renovation KFI 4440 идеально подходит для сбора мелкого и крупного мусора, а также жидкостей. Кроме того, он отлично подходит для сбора мелкой пыли, которая образуется во время ремонтных работ и при работе с электроинструментами. Полиэфирный материал делает фильтр невосприимчивым к влаге. Покрытие с антиадгезионными свойствами также эффективно предотвращает засорение фильтра и обеспечивает неизменно высокую мощность всасывания и оптимальную фильтрацию пыли во время использования. Фильтр, устанавливаемый в кассету запатентованной конструкции, легко и быстро заменяется без контакта с грязью: достаточно раскрыть кассету, заменить фильтр и вновь закрыть ее. Разработано специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher серии Home & Garden WD 4–7, KWD 4–6 и MV 4–6.

Особенности и преимущества
Полиэфирный фильтровальный материал с противоадгезионным покрытием
Запатентованная конструкция фильтровального узла
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет белый
Масса (кг) 0,13
Масса (с упаковкой) (кг) 0,182
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 163 x 104 x 50
Области применения
  • Мелкая пыль
  • Мелкий мусор
  • Крупный мусор
  • Жидкости
  • Уборка в мастерской
  • Уборка при ремонте