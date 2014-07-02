Плоский складчатый фильтр (стандартный, BIA C до уровня пыли класса M)

Kärcher Бумажные плоские складчатые фильтры

Бумажные плоские складчатые фильтры

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Kärcher Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка

Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка

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Kärcher Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры

Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры

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