Полировальные пады для камня / линолеума / ПВХ

3 пада для превосходной полировки камня, ПВХ или линолеума.

3 пада для превосходной полировки камня, ПВХ или линолеума для полотера FP.

Особенности и преимущества
Полировальный пад из высококачественной микрофибры
  • Идеальный результат полировки пола из натурального камня, ПВХ или линолеума
  • Для полировки покрытий из натурального камня,
  • Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 3
Цвет белый
Масса (кг) 0,064
Масса (с упаковкой) (кг) 0,084
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 125 x 125 x 15
Области применения
  • Матовые природные и синтетические каменные полы