Полировальные пады для камня / линолеума / ПВХ
3 пада для превосходной полировки камня, ПВХ или линолеума.
3 пада для превосходной полировки камня, ПВХ или линолеума для полотера FP.
Особенности и преимущества
Полировальный пад из высококачественной микрофибры
- Идеальный результат полировки пола из натурального камня, ПВХ или линолеума
- Для полировки покрытий из натурального камня,
- Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|3
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,064
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,084
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|125 x 125 x 15
Области применения
- Матовые природные и синтетические каменные полы