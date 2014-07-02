Полировальные пады для лакированного паркета / ламината

3 пада для превосходной полировки лакированных полов.

3 пада для превосходной полировки лакированных полов для полотера FP.

Особенности и преимущества
Полировальный пад из высококачественной микрофибры
  • Идеальный эффект полировки паркета, ламината, пробки
  • Специально разработан для полировки паркета, ламината, пробки
  • Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 3
Цвет белый
Масса (кг) 0,06
Масса (с упаковкой) (кг) 0,103
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 125 x 125 x 8
Области применения
  • Защищенные твердые напольные покрытия