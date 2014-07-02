Полировальные пады для лакированного паркета / ламината
3 пада для превосходной полировки лакированных полов.
3 пада для превосходной полировки лакированных полов для полотера FP.
Особенности и преимущества
Полировальный пад из высококачественной микрофибры
- Идеальный эффект полировки паркета, ламината, пробки
- Специально разработан для полировки паркета, ламината, пробки
- Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|3
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,06
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,103
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|125 x 125 x 8
Области применения
- Защищенные твердые напольные покрытия