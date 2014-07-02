Полировальные пады для вощеного паркета

3 пада для превосходной полировки вощеных полов.

3 пада для превосходной полировки вощеных полов для полотера FP.

Особенности и преимущества
Полировальный пад из высококачественной микрофибры
  • Превосходный результат на деревянных полах покрытых воском или маслом
  • Специальная разработка для полировки вощеных деревянных полов
  • Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 3
Цвет белый
Масса (кг) 0,048
Масса (с упаковкой) (кг) 0,091
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 125 x 125 x 10
Области применения
  • Вощеные деревянные полы