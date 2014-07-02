Полировальные пады для вощеного паркета
3 пада для превосходной полировки вощеных полов.
3 пада для превосходной полировки вощеных полов для полотера FP.
Особенности и преимущества
Полировальный пад из высококачественной микрофибры
- Превосходный результат на деревянных полах покрытых воском или маслом
- Специальная разработка для полировки вощеных деревянных полов
- Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|3
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,048
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,091
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|125 x 125 x 10
Области применения
- Вощеные деревянные полы