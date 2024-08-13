Поролоновый выходной фильтр
При уборке пылесосом поролоновый выходной фильтр задерживает содержащиеся в воздухе мелкие частицы грязи. Фильтр подходит к аппаратам VC 4 Cordless myHome и VC 4 Cordless Premium myHome.
Поролоновый выходной фильтр очищает выходящий из пылесоса воздух, задерживая мелкие частицы грязи. Он подходит к предлагаемым Kärcher аппаратам VC 4 Cordless myHome и VC 4 Cordless Premium myHome. Замену фильтра рекомендуется производить как минимум один раз в год.
Особенности и преимущества
Мелкоячеистый фильтр
- Отфильтровывает мелкие частицы грязи, содержащиеся в засасываемом пылесосом воздухе.
Удобная замена
- Легкая замена поролонового выходного фильтра благодаря возможности снятия его корпуса.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|серый
|Масса (кг)
|0,012
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,033
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|75 x 50 x 50
Области применения
- Сухой мусор