Поролоновый выходной фильтр очищает выходящий из пылесоса воздух, задерживая мелкие частицы грязи. Он подходит к предлагаемым Kärcher аппаратам VC 4 Cordless myHome и VC 4 Cordless Premium myHome. Замену фильтра рекомендуется производить как минимум один раз в год.