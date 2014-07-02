Поворотный кронштейн, с порошковым покрытием
Поворотный кронштейн для установки автоматического барабана со шлангом на стене. Обеспечивает максимальный радиус действия и удобство выполнения работ. Поворачивается на 120°. Из оцинкованной стали.
Поворотный кронштейн для установки автоматического барабана со шлангом на стене. Обеспечивает максимальный радиус действия и удобство выполнения работ. Поворачивается на 120°. Из оцинкованной стали. Подходит к барабану 2.639-919.
Спецификации
Технические характеристики
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2