Комплект салфеток для пола Power EasyFix

Две насадки для пола, предназначенные для тщательной и гигиеничной очистки твердых напольных покрытий, нечувствительных к механическим воздействиям, от умеренных или сильных загрязнений.

Комплект салфеток для пола Power EasyFix состоит из 2 высококачественных салфеток для тщательной гигиенической уборки полов при помощи пароочистителя. Сильноабразивная салфетка с увеличенной долей абразивных волокон значительно облегчает удаление стойких загрязнений. Абразивная салфетка также эффективно отделяет загрязнения и благодаря дополнительным мягким текстильным волокнам превосходно поглощает их – например, после предварительной обработки пола сильноабразивной салфеткой. Салфетки легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, а после уборки легко отсоединяется от нее без контакта с грязью: для этого достаточно лишь наступить на язычок салфетки и приподнять насадку для пола.

Особенности и преимущества
Смесь высококачественных волокон
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежки-липучки
  • Салфетка для чистки пола легко прикрепляется к насадке с помощью нажатия на нее
  • При чистке пола ткань не проскальзывает
Лента на салфетке для чистки пола
  • При замене салфетки отсутствует контакт с грязью: просто надавить на специальный язычок на салфетке и потянуть за рукоятку
  • Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Очистка углов, кромок и других труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,084
Масса (с упаковкой) (кг) 0,125
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 10
Области применения
  • Полы из камня
  • Твердые напольные покрытия
  • Кафель