Приспособление для мокрой пескоструйной очистки

Kärcher Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

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Kärcher Сопловой комплект

Сопловой комплект

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Kärcher Сопло из карбида бора

Сопло из карбида бора

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