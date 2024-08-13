Приспособление для очистки поверхностей FR 30

Обеспечивает 10-кратное повышение производительности по площади в сравнении с чисткой струей высокого давления. В легком пластмассовом корпусе, с двойной керамической опорой для увеличения срока службы и шарниром для облегчения работы. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 180 бар / 850 л/ч / 60 ℃.

Спецификации

Технические характеристики

Диаметр (мм) 300
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 2,7
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.