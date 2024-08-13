Приспособление для очистки поверхностей FR 30 Me
Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, стойкое к воздействию горячей воды. С двойной керамической опорной, не оставляющими следов направляющими колесиками, встроенным соединением для шланга, обеспечивающего всасывание брызг воды. Отлично подходит для уборки в помещениях и в пищевой сфере. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °C
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр (мм)
|300
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|серебряный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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