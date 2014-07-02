Приспособление для очистки поверхностей FR 30 Me

Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, стойкое к воздействию горячей воды. С двойной керамической опорной, не оставляющими следов направляющими колесиками, встроенным соединением для шланга, обеспечивающего всасывание брызг воды. Отлично подходит для уборки в помещениях и в пищевой сфере. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1300 л/ч / 85 °C

Спецификации

Технические характеристики

Диаметр (мм) 300
Соединительная резьба M22 x 1,5
Цвет серебряный
Масса (с упаковкой) (кг) 5,2
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.