Приспособление для очистки поверхностей FR 50 Me
Благодаря рабочей ширине 500 мм FR 50 отлично подходит для уборки больших площадей. Стойкое к воздействию горячей воды, в корпусе из нержавеющей стали, с двойной керамической опорой, удобной ручкой для перемещения, не оставляющими следов направляющими колесиками и встроенной системой дозирования чистящего средства в режиме низкого давления. Комплект сопел заказывается отдельно в зависимости от модели. Макс. 250 бар / 1800 л/ч / 80 °C
Макс. 250 бар / 1800 л/ч / 80 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр (мм)
|500
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|серебряный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|14
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Принадлежности
Оригинальные запасные части
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