Пистолет G 180 Q
Пистолет G 180 Q Quick Connect для удобной и эргономичной чистки аппаратом высокого давления.
Благодаря усовершенствованной конструкции пистолет G 180 Q более удобен в использовании. Оптимальная форма рукоятки пистолета делает очистку максимально эргономичной. Для еще более эффективной очистки: если высоконапорный очиститель оснащен системой всасывания моющего средства, моющее средство можно наносить непосредственно через пистолет. Предохранитель также позволяет легко зафиксировать курок пистолета, а удобный разъем Quick Connect облегчает подсоединение шланга высокого давления. Пистолет подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
Система Quick Connect
- Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
- Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Нанесение моющего средства без струйной трубки непосредственно через пистолет
- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Промывочное сопло непосредственно на пистолете (без струйной трубки)
- Эффективное и быстрое удаление отделившейся грязи.
Предохранитель
- Курок пистолета блокируется.
Совместимость со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7 с разъемом Quick Connect
- Превосходно для последующего обновления и замены.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,438
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,508
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|551 x 43 x 188