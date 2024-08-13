Пистолет G 180 Q

Пистолет G 180 Q Quick Connect для удобной и эргономичной чистки аппаратом высокого давления.

Благодаря усовершенствованной конструкции пистолет G 180 Q более удобен в использовании. Оптимальная форма рукоятки пистолета делает очистку максимально эргономичной. Для еще более эффективной очистки: если высоконапорный очиститель оснащен системой всасывания моющего средства, моющее средство можно наносить непосредственно через пистолет. Предохранитель также позволяет легко зафиксировать курок пистолета, а удобный разъем Quick Connect облегчает подсоединение шланга высокого давления. Пистолет подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.

Особенности и преимущества
Система Quick Connect
  • Система быстрого соединения для легкого соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
  • Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Нанесение моющего средства без струйной трубки непосредственно через пистолет
  • Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.
Промывочное сопло непосредственно на пистолете (без струйной трубки)
  • Эффективное и быстрое удаление отделившейся грязи.
Предохранитель
  • Курок пистолета блокируется.
Совместимость со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7 с разъемом Quick Connect
  • Превосходно для последующего обновления и замены. 
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,438
Масса (с упаковкой) (кг) 0,508
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 551 x 43 x 188
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: