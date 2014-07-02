Регулируемый шарнир
Not for AKRU
Плавно перемещаемый в секторе 180° шарнир для очистки труднодоступных мест, например рольставней, крыш автомобилей или стекол зимних садов. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой. Обеспечивает удобное выполнение уборочных работ.
Особенности и преимущества
Регулировка на 180°
- Значительное облегчение работы.
Регулируемый шарнир
- Легко очистит труднодоступные места, например водостоки, нижнюю часть под автомобилем
Гибкая регулировка на 180°
- Увеличение радиуса действия для большей мобильности
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,232
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,265
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|214 x 47 x 84
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Жалюзи / рольставни
- Зимние сады
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Автомобили