Плавно перемещаемый в секторе 180° шарнир для очистки труднодоступных мест, например рольставней, крыш автомобилей или стекол зимних садов. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой. Обеспечивает удобное выполнение уборочных работ.