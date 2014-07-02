Регулируемый шарнир

Плавно перемещаемый в секторе 180° шарнир для очистки труднодоступных мест, например рольставней, крыш автомобилей или стекол зимних садов. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой. Обеспечивает удобное выполнение уборочных работ.

Особенности и преимущества
Регулировка на 180°
  • Значительное облегчение работы.
Регулируемый шарнир
  • Легко очистит труднодоступные места, например водостоки, нижнюю часть под автомобилем
Гибкая регулировка на 180°
  • Увеличение радиуса действия для большей мобильности
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,232
Масса (с упаковкой) (кг) 0,265
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 214 x 47 x 84

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).

Области применения
  • Жалюзи / рольставни
  • Зимние сады
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Автомобили