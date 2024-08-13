Резьбовой разъем для сопла / штуцер

Для фиксации сопел высокого давления и принадлежностей непосредственно на пистолете (с резьбовым разъемом для сопла). Не подходит для трехпозиционных сопел.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 0,29
Оригинальные запасные части

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