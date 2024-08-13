Резьбовой разъем для сопла / штуцер
Для фиксации сопел высокого давления и принадлежностей непосредственно на пистолете (с резьбовым разъемом для сопла). Не подходит для трехпозиционных сопел.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,29
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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