Резиновая полоска для FRV 30

Для очистки гладких полов в помещениях. Резиновая полоска повышает эффективность отсасывания и уменьшает объем воды, остающейся на полу, что позволяет возобновить хождение по нему уже через несколько минут.

При уборке гладких полов в помещениях рекомендуется использовать резиновую полоску, предлагаемую для FRV 30. Она увеличивает эффективность всасывания и сокращает количество воды на полу до минимума. В результате по полу можно будет ходить уже через пару минут.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 0,088