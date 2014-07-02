Резиновая полоска для FRV 30
Для очистки гладких полов в помещениях. Резиновая полоска повышает эффективность отсасывания и уменьшает объем воды, остающейся на полу, что позволяет возобновить хождение по нему уже через несколько минут.
При уборке гладких полов в помещениях рекомендуется использовать резиновую полоску, предлагаемую для FRV 30. Она увеличивает эффективность всасывания и сокращает количество воды на полу до минимума. В результате по полу можно будет ходить уже через пару минут.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,088