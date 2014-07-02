Роликовая щетка, со стандартной щетиной, черная, для CV 38/1, 38/2
Мягкая роликовая щетка шириной 356 мм с черной стандартной щетиной из полиамида для любых щеточных пылесосов Kärcher серий CV 38/1 и CV 38/2.
Роликовая щетка шириной 356 мм для любых щеточных пылесосов CV 38/1 и CV 38/2. Оснащена мягкой полиамидной щетиной черного цвета длиной 10 мм. Диаметр щетины 0,25 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина щетки (мм)
|356
|Степень жесткости
|средне жесткий
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,21
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,233
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|356 x 61 x 61