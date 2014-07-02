Роликовая щетка, со стандартной щетиной, черная, для CV 38/1, 38/2

Мягкая роликовая щетка шириной 356 мм с черной стандартной щетиной из полиамида для любых щеточных пылесосов Kärcher серий CV 38/1 и CV 38/2.

Роликовая щетка шириной 356 мм для любых щеточных пылесосов CV 38/1 и CV 38/2. Оснащена мягкой полиамидной щетиной черного цвета длиной 10 мм. Диаметр щетины 0,25 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Длина щетки (мм) 356
Степень жесткости средне жесткий
Количество (шт.) 1
Цвет черный
Масса (кг) 0,21
Масса (с упаковкой) (кг) 0,233
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 356 x 61 x 61