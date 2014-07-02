Роликовая щетка, со стандартной щетиной, черная, для CV 38/1, 38/2

Мягкая роликовая щетка шириной 356 мм с черной стандартной щетиной из полиамида для любых щеточных пылесосов Kärcher серий CV 38/1 и CV 38/2.