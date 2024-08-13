Высокопроизводительная инновационная грязевая фреза для чистки труб (Ø 21 мм) объединяет преимущества грязевой фрезы со свойствами сопла для промывки труб. Вращающаяся точечная струя, формируемая роторным соплом, направлена вперед и не оставляет шансов даже самым стойким загрязнениям. Три другие струи, направленные назад под углом 30°, обеспечивают необходимое поступательное перемещение и гарантируют комфортное управление.