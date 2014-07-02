Роторное сопло для промывки труб
Сопло для промывки труб с 4 вращающимися струями и внутренней резьбой. С различными направлениями струи. Шланг сам продвигается вперед по трубе. С резьбой R-1/8".
Особенности и преимущества
Четыре направленные вбок струи обеспечивают вращение сопла вокруг собственной оси
- Равномерная очистка.
Соединение 1/8"
- Совместимость со шлангами для промывки труб.
Компактная конструкция, наружный диаметр 16 мм
- Удобство обращения при промывке труб, возможность преодоления узких мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр (мм)
|16
|Размер сопла ( )
|50
|Резьба
|R 1/8"
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,034