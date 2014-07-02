Салфетки из махровой ткани, широкие

5 широких салфеток для пола из высококачественного хлопка. Износостойкие, хорошо впитывают влагу и не оставляют ворсинок.

5 абсорбирующих и прочных больших салфеток из махровой ткани, для использования с пароочистителями. Для очистки керамической плитки, натурального камня, линолеума, и других твердых напольных покрытий. Износостойкие, хорошо впитывающие, не оставляют ворсинок.

Особенности и преимущества
Высококачественная хлопковая салфетка для полов
  • Оптимальное удаление загрязнений
  • Оптимальное удаление загрязнений
  • Возможность машинной стирки при температуре 60 °C.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,37
Масса (с упаковкой) (кг) 6,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 480 x 270 x 5

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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Твердые напольные покрытия