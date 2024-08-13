Использование этой пильной шины, идеально подходящей к аккумуляторной цепной пиле CNS 36-35 Battery, предоставляет многочисленные преимущества. Шина легко и быстро заменяется, отличается высокой прочностью и долгим сроком службы. Шина с соответствующей цепью обеспечивает хороший контроль над инструментом и максимальную безопасность благодаря малому эффекту отброса пилы, а также оптимальную производительность при выполнении самых разнообразных работ. Шина для CNS 36-35 – превосходный выбор для тех, кто использует мощную и надежную цепную пилу Kärcher для выполнения садовых работ.