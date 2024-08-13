Сдвоенная струйная трубка, 960 мм

С плавной регулировкой рабочего давления с рукоятки при сохранении максимального расхода воды. Оптимальна для сельскохозяйственного применения (например, для очистки животноводческих помещений).

Спецификации

Технические характеристики

Макс. рабочее давление (бар) 310
Длина (мм) 960
Температура (°C) макс. 150
Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 2,4

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Оригинальные запасные части

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