Фильтры-мешки из нетканого материала KFI 657 разработаны специально для бытовых моющих пылесосов Kärcher серий SE 5 и SE 6 Signature Line, а также SE 5.100 и SE 6.100. Очень прочные на разрыв мешки обеспечивают высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли. Они прекрасно подходят для сложных условий применения, например, для сбора крупного и влажного мусора. В комплект поставки входят 4 мешка.