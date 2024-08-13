SE fleece filter bag KFI 657
Особенно прочный на разрыв фильтр-мешок из нетканого материала, идеально подходящий для сбора сухого мелкого и крупного мусора. Подходит к бытовым моющим пылесосам Kärcher.
Фильтры-мешки из нетканого материала KFI 657 разработаны специально для бытовых моющих пылесосов Kärcher серий SE 5 и SE 6 Signature Line, а также SE 5.100 и SE 6.100. Очень прочные на разрыв мешки обеспечивают высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли. Они прекрасно подходят для сложных условий применения, например, для сбора крупного и влажного мусора. В комплект поставки входят 4 мешка.
Особенности и преимущества
Подходит к моющим пылесосам Kärcher серий SE 5 и SE 6 Signature Line, а также SE 5.100 и SE 6.100.
Трехслойный нетканый материал
- Обеспечивает высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли.
Особо прочный на разрыв материал, прекрасно подходящий для интенсивной эксплуатации.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|4
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,292
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,373
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|425 x 530 x 12
Области применения
- Сухой мусор