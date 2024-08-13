Во время очистки автомобилей, крупногабаритных транспортных средств, шасси, фасадов зданий, крыш и пр. некоторые места остаются недоступны или доступны с трудом. Поворотный шарнир решает эту проблему. Благодаря множеству вариантов регулировки угла наклона до 120° с помощью шарнира вы можете легко почистить даже труднодоступные места. Просто соедините шарнир со струйной трубкой аппарата высокого давления или с телескопической струйной трубкой.