Шарнирный держатель сопла

Поворотный шарнир : благодаря множеству вариантов регулировки угла наклона до 120° этот аксессуар идеально подходит для очистки труднодоступных мест. Просто соедините шарнир со струйной трубкой аппарата высокого давления.

Во время очистки автомобилей, крупногабаритных транспортных средств, шасси, фасадов зданий, крыш и пр. некоторые места остаются недоступны или доступны с трудом. Поворотный шарнир решает эту проблему. Благодаря множеству вариантов регулировки угла наклона до 120° с помощью шарнира вы можете легко почистить даже труднодоступные места. Просто соедините шарнир со струйной трубкой аппарата высокого давления или с телескопической струйной трубкой.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. рабочее давление (бар) 300
Температура (°C) макс. 155
Соединительная резьба M 18
Масса (с упаковкой) (кг) 0,379
Оригинальные запасные части

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