Щелевая насадка для NT, DN 40, пластмассовая, 290 мм
Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.
Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|40
|Количество (шт.)
|1
|Длина (мм)
|290
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,071
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,071
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 45 x 45
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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, электропроводный, с конусом и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 16 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
- Всасывающий шланг с коленом для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Всасывающий шланг с коленом и модулем PFC, для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0
- Комплект для клининга, для NT, DN 40