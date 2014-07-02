Щелевая насадка 69034030
Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.
Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|32
|Количество (шт.)
|1
|Длина (мм)
|210
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,03
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,031
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|195 x 34 x 34
Видео