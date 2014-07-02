Щелевая насадка 69034030

Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.

Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей (мм) 32
Количество (шт.) 1
Длина (мм) 210
Цвет черный
Масса (кг) 0,03
Масса (с упаковкой) (кг) 0,031
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 195 x 34 x 34

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