Шланг для подачи воды, НД 19, R 1" / R 1"

НД 19, R1" / R1", до 85 °C.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 7,5
Масса (с упаковкой) (кг) 2,8
Совместимая техника
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