Шланг для промывки труб, НД 6, 10 м, макс. 140 бар

Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).

Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 140
Соединительная резьба EASY!Lock
Длина (м) 10
Масса (с упаковкой) (кг) 1,088
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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