Шланг для промывки труб, НД 6, 10 м, макс. 250 бар

Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 10 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).

Особенности и преимущества
Шланг высокого давления повышенной эластичности с резиновой наружной оболочкой и стальным армированием
Соединение 1/8"
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 250
Соединительная резьба EASY!Lock
Длина (м) 10
Масса (с упаковкой) (кг) 1,924

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Оригинальные запасные части

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