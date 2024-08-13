Шланг для промывки труб, НД 6, 20 м, макс. 250 бар
Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 20 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).
Особенности и преимущества
Шланг высокого давления повышенной эластичности с резиновой наружной оболочкой и стальным армированием
- Удобство обращения при промывке труб, возможность преодоления узких мест.
- Высокая износостойкость и долгий срок службы.
- Устойчивость к давлению до 250 бар.
Соединение 1/8"
- Совместимость с соплами для промывки труб.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|250
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Длина (м)
|20
|Масса (с упаковкой) (кг)
|3,35
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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