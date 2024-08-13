Шланг для промывки труб, НД 6, 20 м, макс. 250 бар

Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 20 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).

Особенности и преимущества
Шланг высокого давления повышенной эластичности с резиновой наружной оболочкой и стальным армированием
  • Удобство обращения при промывке труб, возможность преодоления узких мест.
  • Высокая износостойкость и долгий срок службы.
  • Устойчивость к давлению до 250 бар.
Соединение 1/8"
  • Совместимость с соплами для промывки труб.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 250
Соединительная резьба EASY!Lock
Длина (м) 20
Масса (с упаковкой) (кг) 3,35
Оригинальные запасные части

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