Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock

Шланг высокого давления длиной 10 м с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. НД 6, рассчитан на давление до 250 бар.

Шланг высокого давления с защитой от перегибов. С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом. DN 6/155°C/250 бар, 10 м.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 250
Длина (м) 10
Соединительная резьба 2 x EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 1,91
Совместимая техника
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