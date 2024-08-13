Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock
Шланг высокого давления длиной 10 м с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. НД 6, рассчитан на давление до 250 бар.
Шланг высокого давления с защитой от перегибов. С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом. DN 6/155°C/250 бар, 10 м.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 6
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|250
|Длина (м)
|10
|Соединительная резьба
|2 x EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,91