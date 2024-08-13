Шланг высокого давления, 15 м, DN 12, 210 бар, 2 x EASY!Lock

Рассчитанный на рабочее давление до 250 бар шланг высокого давления (НД 12) длиной 15 м. С удобными разъемами EASY!Lock с обеих сторон.

НД 12 / 155 °C / 250 бар.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 12
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 210
Длина (м) 15
Соединительная резьба 2 x EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 5,6
Оригинальные запасные части

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