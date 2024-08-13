Шланг высокого давления, 15 м, DN 12, 210 бар, 2 x EASY!Lock
Рассчитанный на рабочее давление до 250 бар шланг высокого давления (НД 12) длиной 15 м. С удобными разъемами EASY!Lock с обеих сторон.
НД 12 / 155 °C / 250 бар.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 12
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|210
|Длина (м)
|15
|Соединительная резьба
|2 x EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,6
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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