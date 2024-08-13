Шланг высокого давления, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана
Шланг высокого давления (НД 6) длиной 15 м, рассчитанный на рабочее давление до 250 бар. С системой ANTI!Twist, для присоединения к барабану с AVS-разъемом. Второй конец шланга оснащен разъемом EASY!Lock.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 6
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|250
|Длина (м)
|15
|Соединительная резьба
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,6