Шланг высокого давления, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана

Шланг высокого давления (НД 6) длиной 15 м, рассчитанный на рабочее давление до 250 бар. С системой ANTI!Twist, для присоединения к барабану с AVS-разъемом. Второй конец шланга оснащен разъемом EASY!Lock.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 250
Длина (м) 15
Соединительная резьба 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана
Масса (с упаковкой) (кг) 2,6
Шланг высокого давления, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты: