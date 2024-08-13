Шланг высокого давления, 20 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock

Главными особенностями этого шланга высокого давления (НД 10) являются 20-метровая длина и оснащение с обеих сторон удобными разъемами EASY!Lock, значительно ускоряющими выполнение работ.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 10
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 220
Длина (м) 20
Соединительная резьба 2 x EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 5,45
Оригинальные запасные части

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