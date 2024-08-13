Шланг высокого давления, 30 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock

Удобная длина (30 м) и инновационный разъем EASY!Lock: шланг высокого давления (DN 8) с ANTI!Twist для давления до 315 бар.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 315
Длина (м) 30
Соединительная резьба 2 x EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 6,3
Шланг высокого давления, 30 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.