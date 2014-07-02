Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 10 м, DN 8, 250 бар, 2 x M22 x 1,5
В исполнении для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5, с защитой от перегиба. НД 8, с вращающейся муфтой, для работы при температурах до 155 °C.
НД 8 / 155 °C / 250 бар.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|250
|Длина (м)
|10
|Соединительная резьба
|2 x M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,315