Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана

Допущен к использованию в пищевой сфере, шланг высокого давления длиной 15 м (DN 6) AVS для фиксации на барабане для шланга, разъемом EASY!Lock, и серой оболочкой, не оставляющей следов.