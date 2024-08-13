Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 15 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock
Допущенный для применения в пищевой промышленности 15-метровый шланг высокого давления (НД 6) с AVS-разъемом для присоединения к барабану, системой ANTI!Twist, разъемом EASY!Lock и серой наружной оболочкой, не оставляющей следов.
15-метровый шланг высокого давления (НД 6) с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS). С не оставляющей следов наружной оболочкой для применения в пищевой промышленности. НД 6 / 155 °C / 250 бар.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 6
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|250
|Длина (м)
|15
|Соединительная резьба
|2 x EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,9