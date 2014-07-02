Шланг высокого давления для пищевой промышленности, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 x M22 x 1,5

Долговечный шланг высокого давления для применения в пищевой промышленности. В не оставляющей следов оболочке из материала, устойчивого к животным жирам. С вращающейся муфтой, 2 x M 22 x 1.5.

НД 8 / 155 °C / 400 бар.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 400
Длина (м) 20
Соединительная резьба 2 x M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 7,2