Шланг высокого давления для пищевой промышленности, долговечный, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock

Долговечный шланг высокого давления (НД 8) длиной 10 м с синей наружной оболочкой, не оставляющей следов и устойчивой к животным жирам, системой ANTI!Twist и разъемами EASY!Lock с обеих сторон.