Шланг высокого давления запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, и защитой от перегиба. Рассчитан на давление до 400 бар DN 8, 10м. подключение к пистолету и фиксация с помощью штуцера 11 мм с помощью фиксирующей скобы. Имеет двойное армирование из нержавеющей стали. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.