Шланг высокого давления, долговечный, 10 м, DN 8, 400 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана

Шланг высокого давления. Рассчитан на давление до 400 бар DN 8, 10м. C поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5.

Шланг высокого давления запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, и защитой от перегиба. Рассчитан на давление до 400 бар DN 8, 10м. подключение к пистолету и фиксация с помощью штуцера 11 мм с помощью фиксирующей скобы. Имеет двойное армирование из нержавеющей стали. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 400
Длина (м) 10
Соединительная резьба 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
Масса (с упаковкой) (кг) 3,348