Шланг высокого давления, долговечный, 10 м, DN 8, 400 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
Шланг высокого давления. Рассчитан на давление до 400 бар DN 8, 10м. C поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5.
Шланг высокого давления запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, и защитой от перегиба. Рассчитан на давление до 400 бар DN 8, 10м. подключение к пистолету и фиксация с помощью штуцера 11 мм с помощью фиксирующей скобы. Имеет двойное армирование из нержавеющей стали. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|400
|Длина (м)
|10
|Соединительная резьба
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
|Масса (с упаковкой) (кг)
|3,348