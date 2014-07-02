Шланг высокого давления, долговечный, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x M22 x 1,5
10-метровый долговечный шланг высокого давления (НД 8) с вращающейся муфтой и двумя армирующими слоями прочной на разрыв стальной проволоки. С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5, с защитой от перегиба.
10-метровый долговечный шланг высокого давления (НД 8) с вращающейся муфтой и двумя армирующими слоями прочной на разрыв стальной проволоки. С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5, с защитой от перегиба. Прочие характеристики: НД 8 / 155 °C / 400 бар.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|400
|Длина (м)
|10
|Соединительная резьба
|2 x M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|3,675