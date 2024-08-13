Шланг высокого давления, долговечный, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана

20-метровый шланг высокого давления (НД 8), рассчитанный на давление до 400 бар. С AVS-разъемом для присоединения к барабану и двойным стальным армированием. С разъемом EASY!Lock с другой стороны. С системой ANTI!Twist.