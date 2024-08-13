Шланг высокого давления, долговечный, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана
20-метровый шланг высокого давления (НД 8), рассчитанный на давление до 400 бар. С AVS-разъемом для присоединения к барабану и двойным стальным армированием. С разъемом EASY!Lock с другой стороны. С системой ANTI!Twist.
20-метровый долговечный шланг высокого давления с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, с защитой от перегиба. С двумя армирующими слоями прочной на разрыв стальной проволоки. Прочие характеристики: НД 8 / 155 °C / 400 бар.
Спецификации
Технические характеристики
|Номин. диаметр ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|400
|Длина (м)
|20
|Соединительная резьба
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,08