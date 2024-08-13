Шланг высокого давления, долговечный, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана

20-метровый шланг высокого давления (НД 8), рассчитанный на давление до 400 бар. С AVS-разъемом для присоединения к барабану и двойным стальным армированием. С разъемом EASY!Lock с другой стороны. С системой ANTI!Twist.

20-метровый долговечный шланг высокого давления с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, с защитой от перегиба. С двумя армирующими слоями прочной на разрыв стальной проволоки. Прочие характеристики: НД 8 / 155 °C / 400 бар.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 400
Длина (м) 20
Соединительная резьба 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана
Масса (с упаковкой) (кг) 6,08
Шланг высокого давления, долговечный, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана