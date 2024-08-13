Шланг высокого давления, долговечный, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock

Шланг высокого давления с системой ANTI!Twist, двойным стальным армированием и разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина 20 м, НД 8.

НД 8 / 155 °C / 400 бар.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 400
Длина (м) 20
Соединительная резьба 2 x EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 6,95
Шланг высокого давления, долговечный, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock
Оригинальные запасные части

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