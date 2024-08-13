Шланг высокого давления, долговечный, 30 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock

Шланг высокого давления повышенной прочности с двойным стальным армированием Longlife 400, 30 м, НД 8, с вращающейся муфтой ANTI!Twist и соединениями 2 х EASY!Lock.

НД 8 / 155 °C / 400 бар. Longlife. ANTI!Twist. EASY!Lock

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 400
Длина (м) 30
Соединительная резьба 2 x EASY!Lock
Масса (с упаковкой) (кг) 8,85
Шланг высокого давления, долговечный, 30 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock