Шланг высокого давления iSolar 10

Высококачественный эластичный шланг высокого давления в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 10. Наружная поверхность шланга отличается повышенным скольжением, обеспечивающим легкое изменение рабочей длины штанги.

Качественный и гибкий шланг высокого давления в резиновой оболочке отлично подходит для использования с iSolar TL 10. Наружная поверхность шланга отличается улучшенным скольжением, что облегчает процесс раздвигания и сдвигания телескопической штанги.

Спецификации

Технические характеристики

Длина телескопической штанги (м) 11,5
Температура воды на входе (°C) макс. 155
Соединительная резьба M22 x 1,5
Масса (с упаковкой) (кг) 2,2
Оригинальные запасные части

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